Une chanteuse est sortie du coma grâce à Enrico Macias

Le premier album de Noa sort d'une histoire extraordinaire, fruit d'une lutte sans merci contre sa maladie. Dans son combat, une chanson d'Enrico Macias joue un rôle-clé. Cela s'est passé il y a douze ans alors que Noa était dans le coma. C'était tout simplement un miracle. Son père était fan du chanteur. Il mettait sans arrêt une de ses chansons intitulée "Tous les soleils de l'amitié". Et Noa s'est réveillée. La musique est comme une thérapie pour elle. Noa est née avec des nodules dans le cerveau et faisait jusqu'à 200 crises d'épilepsie par jour. D'où son coma. Un handicap lourd en grande partie disparu grâce à une opération réussie et aux forces de l'espoir. La jeune adolescente a toujours rêvé de devenir chanteuse depuis toute petite. "Pour moi, la musique c'est comme une amie, comme une sœur", a-t-elle confié. "Même si c'est des pires moments, des choses un peu compliquées, il faut s'accrocher", a-t-elle ajouté. Avec Enrico Macias, son parrain professionnel, elle vient d'enregistrer un duo.