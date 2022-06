L’emploi à domicile boosté par le crédit d’impôt simplifié

Ce mardi matin, Maria fait le ménage dans une maison et elle vient là depuis peu. Au rez-de-chaussée, Nicolas Stoclet, le propriétaire, ne fait appel à elle que depuis quelques semaines seulement. Il a été incité par le crédit d'impôt immédiat. La mesure est très simple : l'entreprise qui emploie Maria va couper la facture en deux. Nicolas n'aura donc plus que 50% à payer et c'est pour lui très incitatif. Sur son téléphone portable, Maria voit la liste de ses clients s'allonger de jour en jour. "Tous les jours, il y a des demandes et des fois, on refuse", explique-t-elle. Pour les entreprises spécialisées partout dans le pays, le crédit d'impôt immédiat a déjà deux effets, plus de clients et donc plus d'embauches. On s'attend à une augmentation des demandes de 30%. Pour l'instant, cela ne concerne que les aides ménagères, mais pas encore les gardes d'enfants ou les aides à domicile. C'est une mesure qui existe déjà ailleurs comme en Suède et elle permet de lutter contre le travail dissimulé. TF1 | Reportage S. Hembert, G. Delobette, F. Couturon