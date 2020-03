L'Enfant Bleu, cette association qui protège les enfants

Chaque année, L'Enfant Bleu, une association de protection de l'enfance, prend en charge 1 000 victimes de violences physiques ou sexuelles. Les enfants seront alors pris en charge par des psychologues et seront accompagnés juridiquement. Le but est surtout d'écouter leur parole, mais aussi de les accueillir dans un lieu où ils se sentent bien. L'association se porte également partie civile dans de nombreux procès.