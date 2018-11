Lens : les gilets jaunes ont repris les blocages

Pour apporter leur soutien aux gilets jaunes, des routiers se sont mobilisés en plein milieu de la nuit sur la route de Lens, dans le Pas-de-Calais. Sur un kilomètre, une quinzaine de camions bloquent un pont qui d'ordinaire permet le ravitaillement des centres commerciaux. La circulation n'est pas complètement bloquée, mais est filtrée par des barrages. Les gilets jaunes restent déterminés et disent que le 17 novembre 2018 n'était qu'un début. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.