Lens : le Smur restera fermé certains jours cet été

À Lens, l'hôpital est sous tension. Faute de médecins, le Smur, Service mobile d'urgence et de réanimation, sera fermé certains jours cet été. Cette situation résulte de la démission de onze médecins urgentistes sur dix-huit depuis l'hiver. D'ici à la fin août 2019, le Smur sera amputé de la majorité de ses effectifs. En attendant, une seule équipe fonctionne 24h/24h après l'arrêt temporaire de son équipe du jour. Une situation qui inquiète les patients.