Lente décrue dans l'Est : le nettoyage commence

C'est la première fois depuis trois jours que Sébastien Grosset n'utilisera pas son embarcation pour se déplacer dans le village et ravitailler les voisins. Ce lundi, difficile d'imaginer cette rue sous plus d'un mètre d'eau, mais la Sarre commence à rentrer dans son lit. Le programme de ce lundi de Pentecôte, il s'en serait bien passé. Hier encore, voilà à quoi ressemblait ce quartier d'Herbitzheim (Bas-Rhin), il était complètement noyé. Les piliers de ce jardin, hauts de plus de 1,50 mètre, n'étaient même plus visibles. Quasiment tout est à jeter chez Katia Wetzel. Mais avant, elle prend des photos. Elles seront indispensables aux dossiers d'assurance que préparent tous les sinistrés. À Herbitzheim, 70 maisons auront particulièrement souffert. Dans cette maison familiale, ce sont les enfants et les cousins de la propriétaire qui prennent les choses en main. Ils ont grandi là et ils n'avaient jamais vécu cela. L'électricité a été rétablie dès hier soir. Pour le gaz, cela ne saurait tarder. Les techniciens passent d'un compteur à l'autre. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, L. Claudepierre