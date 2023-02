L'entraide au milieu des ruines

Le quartier où vivaient Corey et sa nièce ressemble à une ruine. Ils sont sonnés au milieu des décombres de leur immeuble. Ils ont survécu, mais tout ce qui leur reste tient sur une table. Pour leur venir en aide, un ami de longue date a fait le voyage depuis la Suède pour être à leur côté : "Il est seul, tellement fatigué. Je devais venir l'aider pour l'enterrement des membres de sa famille". Comme Corey, certains peuvent compter sur des amis ou des proches. D'autres n'ont pas cette chance. Leur survie dépend des volontaires venus de tout le pays. Dans l'un des quartiers les plus touchés, un immense camp pour les sinistrés a été monté au milieu d'un parc pour enfants. A l'entrée du lieu, nous rencontrons Ertan, un professeur d'art originaire d'Ankara. Il organise la distribution des dons sous une tente. "Il y a de la nourriture pour les enfants, ce sont des biscuits. Il y a des couvertures pour avoir chaud". Les sinistrés peuvent venir profiter d'un repas chaud trois fois par jour. Ce jour-là, celui qui assure le service vient d'Istanbul. Pour lui, être sur les lieux était une évidence. Malgré la mobilisation des volontaires, la tâche est immense. On compte dans la ville plus de 20 000 sinistrés. TF1 | Reportage L. Merlier, B. Hacala