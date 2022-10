L'entraide des sinistrés en Floride

Dans une rue, il faut oublier la voiture pour sortir de chez soi. Un couple a eu de la chance, sa maison n'a pas été touchée. Ils ont décidé d'aller prendre des nouvelles de leurs voisins : "Ça fait un an qu'on vit ici, tout le monde est super sympa. Des gens du quartier nous ont prêté ce canoë pour qu'on puisse aider les autres". Les premiers voisins croisés ne peuvent plus quitter leur maison. À cause de la montée des eaux, ils habitent désormais sur une île. Ici, il n'y a plus de courant. Quelques mètres plus loin, un homme semble soulagé de voir le couple en kayak. Il leur emprunte un téléphone pour appeler sa femme. La situation ne pourrait pas s'améliorer rapidement ici, l'eau pourrait rester trois jours. Mais heureusement, la solidarité se développe, ici comme ailleurs. Au milieu des décombres un peu partout, des groupes de bénévoles sont venus prêter main-forte aux secours, prêts à intervenir à tout moment. Il faudra probablement plusieurs années pour tout reconstruire. Ici, moins d'une maison sur cinq est assurée contre les inondations. TF1 | Reportage A. De Précigout, H. Ecarnot