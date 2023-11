L'entraide entre sinistrés

Disqueuse à la main, Bruno n'arrête pas depuis le passage de la tempête. Ce vendredi matin, c'est le portail de Marc qu'il tente de réparer. Dans sa rue, il fait le tour de chaque maison pour aider les habitants touchés par la tempête. Pour d'autres, les dégâts sont moins visibles, mais très contraignants. Un habitant nous explique : "On n'a plus de courant depuis la nuit de mercredi à jeudi". Grâce à un voisin et sa rallonge, le service minimum est assuré. Nelly était l'une des seuls habitants d'un camping présente lors de la tempête. Elle s'est donné une mission, prendre en photo les dégâts pour les propriétaires absents. Elle nous explique pourquoi elle prend ces photos : "Celui-là c'est catastrophique, il va à la casse. J'ai pris des photos parce qu'il y en a beaucoup qui n'habitent pas ici pour les assurances, pour qu'ils se fassent rembourser". Pour les plus gros dégâts, la solidarité entre habitants ne suffit pas. Il faudra attendre encore plusieurs jours pour déblayer l’ensemble des routes sur les côtes de la Manche. TF1 | Reportage J. Quancard, B. Sisco, S. Iorgulescu