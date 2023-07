L'entreprise Dim choisit la France

Autun et Dim, c'est une histoire d'amour depuis exactement 70 ans. Le géant français de la lingerie va même relocaliser une partie de sa production dans une usine. C'est un soulagement. Dix-neuf millions de collants en plus, qui s'ajoutent aux 60 millions de paires fabriquées chaque année. Le site d'Autun va produire la quasi-intégralité des collants de la marque. L'entreprise veut rendre l'usine plus rentable, car pour l'instant, seule la moitié des machines à tricoter sont utilisées. Cette relocalisation s'explique par la fermeture d'un site dans le sud de l'Allemagne, 90 emplois supprimés. Les salariés d'Autun, eux, sont rassurés d'avoir été choisis. Dans le centre-ville, on ne s'attendait pas non plus à une telle annonce. Un restaurateur est ravi de voir Dim renforcer son usine historique. Aucune certitude d'embauche pour l'instant. L'entreprise d'Autun embauche 700 salariés, dont une centaine d'intérimaires. Ce sera peut-être plus dans les prochains mois. TF1 | Reportage I. Blonz, G. Martin