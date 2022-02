Léo Brière, le mentaliste bluffant

Dès le début de son spectacle, Léo Brière annonce la couleur. Il est mentaliste, et durant une heure et demie avec humour, il va pénétrer dans le cerveau de ses spectateurs. Dans le mentalisme, on mélange tout en permanence. Il y a un peu de magie, de l'observation, de la suggestion, de la psychologie ou encore de l'hypnose. Avant la représentation, dans les coulisses, au moment de la préparation des spectacles, personne n'accepte de nous dévoiler ses astuces. Rien ne prédisposait Léo Brière à devenir mentaliste. Son père était restaurateur et sa mère secrétaire. Mais à l'âge de sept ans, il décrète qu'il sera magicien. À 28 ans, il décroche un Oscar de la magie et épate le public. "On passe quand même beaucoup de temps à réfléchir comment c'est possible" ; "C'est la magie pour moi" ; "C'est l'un des meilleurs spectacles de mentalistes que j'ai pu voir jusqu'à maintenant", témoignent certains spectateurs. Léo Brière vient seulement d'entamer sa tournée dans toute l'Hexagone. Il sera au Casino de Paris fin septembre. TF1 | Reportage C. Casanova, F. Mignard