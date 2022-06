Léon Marchand, un nageur en or

À 20 ans, Léon Marchand vient de marquer l’histoire de la natation française. À 1 800 kilomètres de Budapest (Hongrie), à Toulouse (Haut-Garonne) où il est né, ses amis du club de natation ont vibré avec lui durant sa course. Cela fait 200 mètres dans l’eau et quatre nages différentes, dont papillon, dos, brasse et crawl, et la délivrance. C’est aussi un immense honneur pour les dirigeants du club qui l’ont vu grandir. "C'est une joie immense pour le club, pour les entraîneurs, pour le stade et pour tout le monde", affirme Michel Coloma, directeur général du club Les dauphins du Toec de Toulouse. On a réussi à joindre l’un de ses entraîneurs à Budapest. Il était aussi très ému. "Cela faisait onze ans que je l’ai entraîné. Et là, on continue à être ensemble, bien entourés, avec sa famille. Il s’est construit au fur et à mesure et puis aujourd’hui, il explose", explique-t-il. C’est sans doute le début d’une immense carrière. Avec déjà trois médailles et deux titres mondiaux, Léon Marchand peut s’accrocher à son rêve de médailles olympiques aux Jeux de Paris dans deux ans. TF1 | Reportage C. Abel, P. Michel