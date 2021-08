L’épave d’un trois-mâts retrouvée dans le Finistère grâce aux paroles d’un chant breton

Cela fait 125 ans que ce chant résonne sur l'île de Sein et anime les fêtes locales. Les paroles en breton racontent le naufrage d'un trois-mâts suédois le Catharina. Un récit ancré dans la culture locale. Ici, on était loin de s'imaginer qu'il allait un jour aider ces plongeurs du continent à remonter la trace de l'épave en question. Comme un jeu de piste à 27 mètres de profondeur, l'équipe de plongeurs a joué les enquêteurs pour trouver ce qui reste du Catharina. Ils ont notamment trouvé une quille en bois enfouie dans le sable et quelques morceaux de ferrailles. Cette chasse au trésor demande un long travail de recherches et de recoupements des pistes. Ici, les paroles de la chanson "Catharina Stockholm" trônent depuis des années dans un cadre. Tout était là, avec des détails plus précis encore sur le lieu de naufrage que le compte-rendu de l'époque écrit par les sauveteurs en mer. De quoi rendre à l'île un chapitre oublié de son histoire. Une énigme résolue que les plongeurs ne sont pas prêts d'oublier.