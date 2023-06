L'éphémère forêt immergée

On va rentrer dans ce qu'on appelle les forêts immergées. Cette balade n'est possible que quelques mois dans l'année. Sous plusieurs mètres d'eau, le tronc de ces arbres a presque disparu. Au fond, ce ne sont pas des racines, mais des algues qui couvrent le sol de cette forêt étonnante. Ce phénomène est éphémère, car l'eau se retire à la fin de l'été. Le lac d'Orient est une réserve d'eau artificielle pleine l'été et quasiment vide en hiver. Cet environnement créé par l'homme, c'est aujourd'hui la nature qui se l'est approprié. Partout où notre regard se pose, les arbres encerclent cette étendue d'eau de sept kilomètres. Une oasis de fraîcheur l'été, lumineux en toute saison. A l'horizon, notre regard s'arrête toujours sur ces arbres. Mais derrière la forêt se cache un autre trésor. Pour le voir, le meilleur moyen, c'est l'avion. A 1 000 mètres d'altitude, on a l'impression de survoler une presqu'île. L'eau serpente dans les arbres et les champs. L'environnement change selon les saisons, l'eau se retire à l'automne et revient au printemps. Une sorte de marée saisonnière. TF1 | Reportage I. Blonz, G. Martin