L'épicerie-auberge d'autrefois

C'est comme une carte postale un peu jaunie. Une image hors du temps qui ramène le grand-père quelques années en arrière, à l'âge du petit garçon en culotte courte. Avec d'autres producteurs, Jane Lombard redonne vie à ce vieux commerce. Tous les mercredis, elle vend son fromage de chèvre, des légumes du miel ou des tisanes. Dans la vallée de Lesponne, l'épicerie-auberge chez Gabrielle est incontournable, mais elle a dû fermer ses portes juste avant la Covid. Au début de l'été, c'est Aurélien Cartade qui a repris les clés du commerce. C'est un changement de vie radical pour cet ingénieur dans l'aéronautique. Gabrielle a tenu l'auberge jusqu'aux années 80. À l'époque déjà, on y venait pour se retrouver autour d'une bonne table : "Chez Gabrielle, on mange bien, on s'en souvient, on y revient". À la fin du repas, il y a toujours un petit air des Pyrénées. Une chose est sûre : l'esprit de Gabrielle est toujours bien présent... dans les nappes à carreaux, dans les vieilles étagères en bois. Ici, rien n'a changé sauf le patron ! TF1 | Reportage P. Michel, J.M. Lucas, M. Larradet