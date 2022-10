L'épicerie qui anime les villages isolés

L'automne s'installe doucement sur les Préalpes d'Azur. Il est huit heures. Au volant de sa camionnette, Virginie Boulanger entame sa tournée. Elle est cinq jours par semaine sur la route, aux premières loges des saisons qui passent et des couleurs qui changent. "Pour moi, mon bureau, c'est la montagne", rapporte-t-elle. Il y a deux ans, alors qu'elle est au chômage depuis quelques mois... Virginie décide de réaliser un vieux rêve, celui de devenir épicière ambulante. Avec son mari bricoleur, elle aménage son camion et se lance dans l'aventure. Les habitués ne tardent jamais et ils ne viennent pas seulement pour acheter à manger. La petite épicerie ambulante propose toutes sortes de produits, beaucoup de convivialité et des bons petits plats fait-maison. Sa venue ici, une matinée par semaine, rend bien service aux habitants. Le temps de tout plier et il faut déjà repartir. Virginie est attendue dans un autre village. À 35 ans, Virginie est épanouie et heureuse dans son métier. TF1 | Reportage V. Capus, C. Guérard