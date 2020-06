L'épidémie repart-elle en métropole ?

Depuis le déconfinement, les médecins dans les cabinets ou les hôpitaux n'ont pas reçu plus de malades et le nombre d'hospitalisations continue à baisser. Pourtant, avec l'identification de cinq à dix nouveaux clusters par jour, l'inquiétude s'installe. Les épidémiologistes, eux, recommandent 50 000 dépistages par jour contre les 30 000 actuellement. Quels sont les autres signaux de la reprise de l'épidémie ? Devons-nous nous attendre à une seconde vague en métropole ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 23 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.