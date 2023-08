L'épopée du village spectacle

À ciel ouvert, des tableaux vivants. Sur le site de la tour de Bridiers, une fresque géante s'étale sur une scène de plus de 400 mètres de large. Cette année, le public est transporté à la fin de la Première Guerre mondiale. Une histoire qui nous emmène ensuite aux JO de 1924. Plus de 350 comédiens, tous sont amateurs et habitants de La Souterraine et ses villages alentour. Préparé ce projet, c'est plus d'un an de travail. Tout commence en février, avec l'écriture du spectacle. Chaque année depuis dix-sept ans, ces quatre amis revisitent une nouvelle histoire du territoire. Une vingtaine de tableaux à mettre en scène, il faut donc s'organiser avec des répétitions qui rythment l'année. Le travail des petites mains de l'ombre, comme les couturières, est colossal pour les 1 500 rôles incarnés. Dès le mois d'avril, les essayages commencent. Le spectacle est très attendu par les 5 000 habitants de La Souterraine. Avec des touristes venus des quatre coins du pays qui affluent dans les rues, les commerçants s'en réjouissent. La Fresque de Bridiers accueille presque 8 000 personnes sur les quatre représentations. TF1 | Reportage M. Poujol, E. Sarre, C. Parédès