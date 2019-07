L'épopée lunaire, une saga extraordinaire

Le 4 octobre 1957, les Soviétiques avaient réussi à mettre en orbite un satellite artificiel pour la toute première fois. À cette époque, Spoutnik n'était qu'une sphère de métal de la taille d'une roue de voiture. Équipé d’antennes, il ne servait qu'à transmettre la température et la pression par radio. Mais cette réussite était une camouflée pour les Américains. La course à l'espace venait alors commencer. Découvrez son histoire en images. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.