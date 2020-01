L'équivalent de deux mois de pluie tombé en trois jours dans les Pyrénées-Orientales

Ce mercredi matin, des trombes d'eau sont encore tombées dans les Pyrénées-Orientales, soit l'équivalent de deux mois de pluie en trois jours. En conséquence, une dizaine de routes départementales sont coupées, 23 000 foyers privés d'électricité, plusieurs écoles fermées et des cours d'eau commencent à déborder. À Saint-Paul-de-Fenouillet, tous les villageois surveillent nerveusement la montée de l'eau. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.