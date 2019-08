Les 12 Coups de Midi : qui est Paul, le nouveau héros du jeu ?

À tout juste 20 ans, Paul est devenu une icône de l'émission "Les 12 Coups de Midi" sur TF1. Cet étudiant en histoire a accumulé 120 victoires consécutives et a amassé plus de 130 000 euros de gain. Atteint du syndrome d'Asperger, sa "maladie" joue en sa faveur. En effet, non seulement il répond correctement aux questions, mais se permet également de corriger les erreurs. De plus en plus nombreux à suivre ses exploits, les téléspectateurs sont tout simplement séduits par son caractère. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/08/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.