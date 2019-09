Les 160 kilomètres à cheval de Florac : une course prestigieuse d'endurance

La course à cheval de Florac est une épreuve pour les chevaux et les cavaliers. En effet, ces derniers doivent parcourir 160 kilomètres en une journée, avec plus de 5 000 mètres de dénivelé à travers les Cévennes. Depuis 40 ans, 150 bénévoles permettent à cette course d'exister. Les Lozériens, impatients et fiers de leur région, sont heureux d'accueillir des cavaliers d'endurance, dont certains viennent de pays lointains comme la Chine. Pour les habitants, c'est également une occasion d'avoir une animation en fin de saison. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 09/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 9 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.