Les 24 Heures du Mans à huis clos en raison de la crise sanitaire

Pour la première fois de son histoire, la mythique course des 24 Heures du Mans se déroule sans son public à cause de l'épidémie de coronavirus. Malgré les tribunes vides, l'essentiel a été préservé, car l'événement n'a pas été annulé. Les pilotes, espèrent donner le maximum pour les fans derrière leurs écrans.