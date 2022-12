Les 4 fantastiques enchaînent les records

Dans la soirée de mardi, il y a eu un petit doute, car deux joueurs ont pris froid au Qatar à cause de la climatisation. Upamecano et Rabiot devraient bien être sur la pelouse ce mercredi soir face au Maroc. En tout cas, l'équipe peut compter sur les fameux "quatre fantastiques" : Olivier Giroud, Hugo Lloris, Antoine Griezmann, et Kylian Mbappé. Depuis le début de la Coupe du Monde, ils portent cette Equipe de France et ils ont battu différents records durant ce Mondial. Lorsqu'un joueur bat un record sur le terrain, le président de la Fédération française lui remet un maillot spécial : une tradition bien ancrée chez les Bleus. Hugo Lloris compte 143 matchs en Bleus. Depuis le début du Mondial, Didier Deschamps s'appuie sur l'expérience de ses joueurs cadres : Lloris 35 ans, mais aussi Olivier Giroud, 36 ans. Lui aussi tient désormais un record : le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Quand Olivier Giroud marque des buts, c'est souvent grâce à Griezmann, 31 ans. C'est le garant de la bonne humeur générale, mais surtout, le meilleur passeur de l'Equipe de France. D'ci quelques années, un joueur pourrait pulvériser tous ces records. Mbappé n'a pas encore 24 ans, mais avec sa trajectoire fulgurante, l'avenir lui sourit. TF1 | Reportage J.M Bagayoko, D. Pirès