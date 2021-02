Les abandons de certains animaux de compagnie en hausse

Andrée Gaillard, présidente du "Sanctuaire Ferme de doudou", connaît le nom des 274 animaux recueillis dans son refuge. Des lapins, des cochons d'Inde et des furets, tous abandonnés. En 2020, leur nombre a explosé. Rien qu'entre juin et août, 80 cochons d'Inde ont été récupérés. De nombreux furets sont également retrouvés en bord de route. Dans l'Hexagone, on a compté 16% d'abandon en plus ces huit derniers mois. Ce sont de nouveaux animaux de compagnie, adoptés puis délaissés après le confinement. La bénévole pointe du doigt des achats non réfléchis. Une partie des animaux du refuge vient de la SPA. Dans ce centre, quelques-uns sont déposés juste devant la grille, dans des cages. Ils sont ensuite recueillis et soignés pendant quelques jours dans des cages en attendant leur transfert vers des refuges spécialisés. A la SPA aussi, la hausse est visible. L'association dénonce le commerce de ces animaux de compagnie par les animaleries. Face aux nombreuses critiques, le gouvernement va mettre en place un certificat de sensibilisation obligatoire pour tous les acheteurs d'animaux.