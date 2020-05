Les abricots arrivent sur les marchés

A 23 jours de l'été, les premiers abricots débarquent sur les marchés. Dans le Gard comme dans l'Hérault, leur couleur et leur parfum donnent déjà un petit goût de vacances. Des fruits pleins de soleil que les consommateurs apprécient particulièrement, qu'ils soient crus ou cuits. D'ailleurs, ils se préparent facilement aussi bien sucrés que salés.