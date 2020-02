Les accents de France (1/4) : le plus chantant, c'est celui de Marseille

Sommes-nous fiers des accents de nos régions ? Certains ne plaisent pas à tout le monde. Pour éviter les discriminations, une loi est actuellement en étude pour les promouvoir. Pour celui de Marseille, il est sans aucun doute le plus chantant. Celui-ci ne fait pas partie des simples clichés du Vieux Port. Bien ancré dans l'histoire de la ville, il évolue avec les Marseillais. Une particularité qui les rendent fiers. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.