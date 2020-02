Les accents de France (2/4) : les Alsaciens sont fiers de leur accent

C'est en campagne que l'accent alsacien est le plus marqué car on y parle davantage le dialecte. Pour Joseph Daule, exploitant agricole, cela ne l'a pas empêché d'être l'un des hommes les plus puissants d'Europe. Pour cet ancien président du Parti populaire européen, son accent alsacien n'a jamais été un handicap. En ville, ces intonations sont devenues des atouts marketing. Dans la région, la bataille du dialecte est peut être perdue mais pas celle de l'accent. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.