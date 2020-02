Les accents de France (4/4) : à Toulouse, il exprime la joie de vivre

De Cadours à Castanet-Tolosan, c'est la petite musique du Midi-Pyrénées qui se fait entendre. L'accent toulousain court d'un étal à l'autre sur les petits marchés de la région. Comme dans tout le sud-ouest, on en est fier et on le revendique même. Cette langue occitane a été interdite au début du XXème siècle, mais reste chère aux anciens. De quoi est fait l'accent toulousain ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.