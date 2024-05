Les acrobates du ciel

Sur ces images filmées dans le ciel d’Arizona, il y a quelques semaines, ce sont des hommes et des femmes du monde entier, unis pour battre un record vertigineux : une figure à 42 parachutistes, main dans la main, la tête en bas, et en pleine nuit. Parmi eux, un couple de Niçois : Greg Crozier et Karine Joly. Nous les avons retrouvés chez eux, à leur retour des États-Unis. Dans leurs combinaisons aux effets pyrotechniques, les deux Niçois semblent participer à une scène de science-fiction. Une fois plongés dans l’obscurité, ils n’ont pas le droit à l’erreur. Sinon, c’est la collision avec un partenaire. Le free fly ou parachutisme artistique, c’est le nom de cette discipline encore méconnue du grand public. Sacrés champion du monde en 2018 grâce à cet enchaînement de figures extraordinaires, Greg et Karine ont survolé ensemble les plus beaux endroits de la planète : les pyramides d’Égypte, les plages de Dubaï, et beaucoup plus près de chez eux, la Côte d’Azur. Pour atteindre un tel niveau de précision et de coordination, le couple ne compte plus les heures d’entraînement. Des super-héros sans capes, mais qui ont déjà marqué l’histoire de leur sport, à la recherche perpétuelle du grand frisson. TF1 | Reportage J. Garrel, A. Lalli