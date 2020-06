Les activités et les dons reprennent pour la communauté Emmaüs de Scherwiller

Depuis quelques semaines, les dons à la communauté Emmaüs de Scherwiller (Bas-Rhin) affluent. En temps normal, plus de dix tonnes d'objets atterrissent ici chaque jour. Mais depuis le confinement, les dons ont doublé, car de nombreux Français ont décidé de faire de la place chez eux. Dès l'ouverture de la boutique, les acheteurs se ruent sur les bonnes affaires. Une bonne nouvelle pour la communauté Emmanüs qui vit en grande partie grâce à la revente de tous ces objets. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.