Les activités nautiques : même à la montagne !

Ce ne sont pas quelques gouttes de pluie qui allaient compromettre une journée au bord du lac de Chalain, alors il est possible de trouver refuge au chaud dans une piscine intérieure. "Un jour de pluie au camping, c'est un peu compliqué. Du coup, heureusement qu'il y a la piscine", affirme une vacancière. Après deux mois de soleil, tout le monde est devenu un peu frileux. Pourtant, rien n'arrête les amateurs de toboggans à l'extérieur, qui sont un peu moins nombreux à surveiller. Le parasol a été transformé en parapluie, c'est aussi l'astuce d'une famille bien décidée à pique-niquer malgré la pluie. "On n'avait pas trop prévu. On a juste vu sur la route qu'il allait pleuvoir. Mais bon, après ça va quoi. En plus, l'eau est bonne", rapporte un vacancier. Le soleil enfin réapparu, il y est également possible d'opter pour un pédalo. Avec une eau à 27 degrés, le lac de Chalain aurait presque des airs de Caraïbes. Pas de pirates en vue, on y croise surtout des vacanciers qui flottent. Et quand l'effort est trop intense, la meilleure option est de se jeter à l'eau. TF1 | Reportage É. Payró, T. Gathy