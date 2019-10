Les ados et leurs formes, un acharnement irréfléchi ?

De plus en plus, les adolescents font attention à leur image. Pour ce faire, certains s'orientent vers la musculation ou le fitness. Tractions, pompes, abdos... à domicile ou en salle, ils ne tarissent pas d'effort. Si faire du sport est bon pour les jeunes, pratiquer ces activités à outrance n'est pas recommandé. La musculation peut en effet provoquer un ralentissement de croissance. A partir de quel âge peut-on s'y mettre ? Quels exercices sont conseillés aux adolescents ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 09/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 9 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.