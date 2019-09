Les agriculteurs allument les "feux de la colère" en Haute-Garonne

En Haute-Garonne, les agriculteurs ont allumé des "feux de la colère" le 23 septembre 2019, attisés par des mesures qu'ils estiment de plus en plus injustes. Ils protestent notamment contre le projet de zones sans pesticides. En effet, les travailleurs de la terre disent avoir déjà fait beaucoup de concessions. Et ils ne vont pas s'arrêter là. En l'absence de réponse, ils prévoient un blocus des grandes villes françaises le 27 septembre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 24 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.