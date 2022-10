Les agriculteurs au ralenti

Ce geste quotidien, Sébastien risque de vite l'oublier, car l'agriculteur céréalier de la Marne n'a presque plus de GNR : le carburant réservé aux engins agricoles et de travaux publics. Une vraie difficulté alors qu'il devrait réaliser ses semis de blés et d'orges divers. C'est également la période de récolte de pomme de terre qui doit se faire tant que la météo est propice. Le GNR provient des mêmes raffineries que les autres carburants. Il y a donc une vraie crainte de pénurie que les agriculteurs de la Marne sont venus exprimer ce mardi matin devant leur préfecture à Châlons-en-Champagne. "C'est ce qu'on a demandé au préfet, c'est de favoriser l'arrivée du GNR sur nos exploitations", explique Bastien Lombard, président des "Jeunes Agriculteurs de la Marne". À Châlons-en-Champagne, c'est aussi toute la filière sucrière qui pourrait souffrir. Pour cause, la récolte de betterave à sucre vient de commencer et doit se poursuivre jusqu'en décembre. Le prix du carburant agricole est l'autre inquiétude de Sébastien et de ses collègues. Le litre de GNR est passé de 1 euro à 1,20 euro ces derniers jours. TF1 | Reportage V. Dietsch, V. Ruckly