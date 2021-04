Les arboriculteurs de nouveau confrontés au gel

Très tôt ce matin, il a fait moins un degré dans le Pas-de-Calais. Le soleil est bien présent mais il ne réchauffe pas. Dans un verger, la glace enrobe les bourgeons. Entre les arbres, le tracteur propulse de l'air chaud grâce à des bouteilles de gaz et ce, depuis le milieu de la nuit. La bataille contre le froid recommence aujourd'hui. Les arboriculteurs ont l'impression de vider la mer avec une petite cuillère. De son côté, Emmanuel a déjà consommé tout son stock de bougies chauffantes et cela lui a coûté cher. En effet, une bougie coûte dix euros alors qu'il en faut 30 000 pour tout le verger. Et malgré cela, les dégâts sont importants. Un peu plus loin dans un autre verger où poussent des pommes et quelques poires, les ballots de pailles enfument les parcelles. Une technique ancestrale qu'utilisent encore Laurent et son fils pour lutter contre le gel. C'est aussi la technique la moins chère. Laurent a notamment investi dans ces chaufferettes dernier cri. Ayant constaté une pénurie du matériel, il en a acheté en urgence. Cette nuit, les arboriculteurs s’apprêtent encore à passer une nuit blanche.