Les agriculteurs des Ardennes se mobilisent pour un juste prix

Une étiquette verte pour les produits vendus aux bons prix, et une étiquette rouge pour les prix trop bas. Les agriculteurs des Ardennes n’ont pas fait dans le détail ce jeudi matin dans différents hypermarchés, avec seul barème, leur coût de production. Luc Wery est éleveur de race à viande à Puiseux (Ardennes) depuis 20 ans. Des vaches Salers dont il s’occupe avec passion, mais pour une rémunération de plus en plus faible, surtout ces derniers mois. Une loi a été pourtant votée pour que les produits agricoles soient vendus en respectant les coûts de production. Les consommateurs, eux, sont partagés entre prix et qualité. "Nous, on essaye d’acheter français. Même si c’est plus cher, on achète français" ; "C’est vrai que ça a beaucoup augmenté quand même, donc on prend la marge", déclarent les clients d’un hypermarché local. Pour le patron, c’est la conjoncture qui prime. Tout le monde est d’accord en revanche, qu’il faut aider les agriculteurs pour qu’ils ne disparaissent pas. TF1 | Reportage V. Dietsch, V. Rucly