Les agriculteurs en Auvergne s’organisent face à la sécheresse

Cette année encore, la sécheresse menace les cultures de Benjamin Rouganne, producteur de blés. Depuis mars, le déficit de précipitation du Puy de Dôme a atteint 40%. Une absence de pluie qui ralentit la croissance du blé. "Elle fait des régressions de tiges avec des épis, et donc il y aura un rendement qui sera beaucoup faible que la normale", explique-t-il. Pour tenter de limiter les effets de la chaleur, cet agriculteur a dépensé plusieurs milliers d'euros pour s'équiper en pivot, un système qui irrigue sa parcelle, tout en limitant la consommation d'eau. Une remise en question qui touche tous les secteurs de l'agriculture. Les vaches charolaises de Sébastien Montpied consomment chacune 50 litres d'eau par jour. Il comptait jusqu'à présent sur la source de son terrain, mais plus les années passent, plus elle se tarit tôt. Il devra donc acheter de l'eau. Pour l'instant l’herbe est verte, mais quelques jours de sécheresse pourraient suffire à créer un manque. Le mois de mai est d'ordinaire le plus pluvieux de l'année en Auvergne. Les agriculteurs espèrent des orages dans les prochaines semaines, même si les prévisions météo ne leur sont pas favorables. TF1 | Reportage E. Vinzent, C. Olive