Les agriculteurs en colère bloquent Agen

Ce 8 octobre 2019, la FNSEA appelle les agriculteurs à bloquer les axes routiers du pays pour faire entendre la détresse du monde paysan. A Agen, dans le Lot-et-Garonne, plusieurs dizaines de tracteurs ont bloqué les ronds-points. Certains manifestants ont versé du lisier devant la préfecture, et comptent rester devant le bâtiment toute la journée.