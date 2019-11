Les agriculteurs expriment leur colère sur les Champs-Elysées

La circulation était compliquée, voire paralysée, dans la matinée de ce 27 novembre 2019 à Paris et sur son périphérique. En effet, environ un millier de tracteurs venus de six régions différentes ont convergé vers la capitale pour exprimer leur colère. Ce sont principalement des agriculteurs qui n'acceptent plus d'entendre qu'ils sont des "pollueurs", des "assassins" ou même qu'ils "maltraitent les animaux". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.