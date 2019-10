Les agriculteurs manifestent leur colère à Clermont-Ferrand

Les agriculteurs ont répondu à l'appel de la FNSEA et des Jeunes agriculteurs. Ils se sont donné rendez-vous devant les préfectures du pays, afin d'interpeller le président de la République, Emmanuel Macron. En colère, les paysans du Puy-de-Dôme dénoncent les accords de libre-échange et les directives européennes. Se sentant déconsidérés, les agriculteurs réclament plus de considération, ainsi qu'une rémunération de leur travail. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.