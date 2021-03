Les agriculteurs manifestent leur colère en Auvergne-Rhône-Alpes

Ce jeudi est une journée de mobilisation où 200 tracteurs ont convergé vers la place Bellecour de Lyon. Ils ont déversé du fumier devant la préfecture. Une opération en plein centre-ville qui a provoqué le blocage du tunnel de Fourvière et de gros bouchons. Lassitude, colère, exaspération... les agriculteurs emportent avec eux des sentiments de désolation. Ils ont l'impression de ne pas être entendus, ni même considérés, avec toujours cette même difficulté de ne pas vivre de leur travail. Avec les projets de la nouvelle politique, certains éleveurs pourraient perdre leur aide européenne. Cette dernière s'élève entre huit et douze mille euros par an, l'équivalent de leur salaire. Ainsi, le modèle agricole français est bousculé. De l'Auvergne, en passant par la Bourgogne jusqu'en Aveyron, des milliers d'agriculteurs ont pris la direction de Clermont-Ferrand, déterminés à défendre l'ensemble d'une profession. Une délégation d'agriculteurs sera reçue ce jeudi après-midi en préfecture. En attendant, tous ont prévu de rester sur place en espérant qu'enfin leur colère soit entendue.