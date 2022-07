Les agriculteurs se mobilisent contre les feux

Vincent Desqueroux, viticulteur, marche d’un pas décidé. Depuis le début de l’incendie, jour et nuit, il combat le feu à bord de son camion-citerne. "On ne peut pas se permettre de perdre autant d’hectares de forêt, autant d’hectares de biodiversité", confie-t-il. Comme lui, des dizaines d’agriculteurs de la région se mobilise avec les moyens du bord pour aider les pompiers. Pour lutter contre ces reprises de feu, dans la région, même les plus jeunes sont mis à contribution. Louis est fils d’agriculteur. Selon lui, "éteindre un incendie, ce n'est pas une question d’âge". Pour Louis et ses copains, les gestes sont désormais bien rodés. Ils tentent de préserver ce qui peut encore l’être. Dans ce secteur, près de 15 000 hectares de forêts ont été ravagées. Les flammes ne progressent plus, mais le feu peut partir à tout moment. Ils ont à peine constaté les dégâts qu’ils interviennent sur le nouveau départ de feu. Des dizaines d’agriculteurs ont encore veillé sur leur terre, aux côtés des pompiers, toute la nuit. TF1 | Reportage A. Basar, S. Iorgulescu