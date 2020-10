Les aidants de proches malades pourront bénéficier d'un congé rémunéré

Le gouvernement a mis en place une nouvelle mesure pour soulager les aidants familiaux. Salariés, travailleurs indépendants ou agents publics peuvent désormais prétendre à un congé d'une durée de trois mois fractionnables. Celui-ci pourrait même être renouvelé jusqu'à un an sur l'ensemble de leur carrière. L'indemnisation est estimée à 52 euros par jour pour un aidant isolé, et à 43 euros pour un aidant en couple. Près de quatre millions de personnes sont concernées par ce nouveau dispositif.