Les ajoncs illuminent les sentiers du littoral breton

Avec leur jaune éclatant, les ajoncs rayonnent le long du littoral breton. Comme chaque année, ils démarrent leur floraison en fin d'hiver. Omniprésents dans la Lande, ils s'épandissent en bord de mer grâce à un climat doux et humide. Sur la Côte de granit rose, ils offrent une nouvelle palette de couleur aux promeneurs. "Le jaune se détache avec le ciel qu'il soit bleu ou non. Avec la mer au fond et les rochers, ça amène de la lumière", dit l'un d'entre eux. À la différence de son cousin le genêt, l'ajonc est un arbuste épineux avec des impénétrables. Mais certains n'hésitent pas à s'en approcher pour sentir son parfum. Tous les sens des promeneurs sont en éveil sauf le toucher. D'autant plus que dans cette zone protégée, il faut éviter de les cueillir et les laisser s'épanouir. "C'est très agréable de voir les premières fleurs ici le printemps", confie un habitant. Répandus sur toute la Bretagne, les ajoncs ont été élus récemment emblème végétal de la région. Un spectacle haut en couleurs à découvrir jusqu'à l'automne.