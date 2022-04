Les ajoncs, l'autre soleil de la Bretagne

Le soleil breton, c’est peut-être cette fleur. Les bouquets d’ajoncs illuminent la côte depuis quelques jours. Agathe est venue voir les premières de la saison. Les ajoncs ont une odeur bien particulière. "Ça sent la noix de coco, l’été, le soleil... ça fait du bien", confie-t-elle. Avec la floraison des ajoncs, emblème officiel de la région, c’est toute l’âme de la Bretagne qui jaillit. Romain, lui, vient surfer tous les matins sur cette côte de Plouzané (Finistère). Face à ce décor éclatant, il ne changerait de région pour rien au monde. "Ce côté fleuri décore bien le spot et c’est beau. Ça change des spots dans les Landes où il n’y a que des sables à perte de vue", affirme-t-il. L’ajonc est surnommé fleur d’or. On comprend pourquoi face à ces parterres dorées. Mais attention ! Il ne faut pas trop s’y frotter. Ce qui différencie l’ajonc des genêts, ce sont justement les épines. Des sentiers côtiers jusqu’au bord de l’eau, les buissons fleuris côtoient les premiers œillets maritimes venus combler la carte postale de printemps. TF1 | Reportage P. Géli, M. Pirckher