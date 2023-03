Les ajoncs, l’autre soleil du printemps

Ils sont en pleine floraison. Chaque année, à la fin de l'hiver, des ajoncs habillent le littoral d'un jaune aussi éclatant qu'un ciré breton. "Nous sommes ici dans notre petit paradis. Les ajoncs nous reçoivent tous les jours" ; "Ce printemps qui commence à pointer son nez, c'est toujours fabuleux cette période-là", affirment des passants. Surnommé "la fleur d'or" de Bretagne, l'ajonc est un emblème de la région. Ces touristes en promenade en prennent plein les yeux. Omniprésente dans les Landes, cette espèce a la particularité de dégager des odeurs de vanille, parfois de coco, qui viennent chatouiller les narines de cette coureuse chaque matin. "C'est sucré et mielleux. Ça sent très bon", confie-t-elle. À ne pas confondre avec son cousin le genêt. Pour les différencier, il suffit de toucher. Son côté épineux a piqué la curiosité de certains touristes. Sur le bord de mer, la nature se réveille et offre un joli paysage de carte postale, signe que le printemps est bientôt là. TF1 | Reportage J. Jeunemaître, R. Cann