Les algues vertes à l’origine de la mort de deux chiens en Bretagne ?

Greg était un labrador croisé en pleine forme, selon sa propriétaire. Il est mort le 12 septembre dernier après une promenade sur la plage de Plestin-les-Grèves. Pour sa propriétaire, la cause de la mort ne fait aucun doute : les algues vertes. Chaque année, des dizaines de milliers de tonnes d'algues vertes s'échouent sur les plages de Bretagne. En putréfaction, elles peuvent dégager des gaz toxiques. Yves-Marie Le Lay se bat contre leur prolifération. Ici, les habitants sont habitués à la présence des algues vertes. Ils font partie de leur quotidien : "on sait où il ne faut pas aller". Mais la mort des deux chiens a de quoi alarmer certains maîtres : "ça devient dangereux et pas que pour les chiens, pour les enfants aussi". Le maire de la commune, lui, assure faire tout son possible pour lutter contre ce problème. Des ramassages sont effectués à chaque marée verte. Aujourd'hui, le rapport d'autopsie n'est pas encore connu. Le lien entre la mort des deux chiens et les algues vertes n'est donc pas encore établi.