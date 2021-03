Les allergies au pollen à leur pic

Le pollen est une poussière à peine visible. Pas besoin de la voir, les personnes allergiques la sentent. Les yeux qui piquent, le nez qui coule, la gorge qui brûle... c'est le cauchemar pour elles. Dans l'Hexagone, 30% des adultes sont allergiques au pollen. À Narbonne (Aude), il faut monter sur le toit d'un hôtel pour évaluer la quantité de pollen dans l'air. Ici, on capture les pollens soufflés par le vent. Cette semaine, ils sont nombreux. Les relevés sont ensuite envoyés au Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA). Dès le mois de novembre, des pollens de cyprès, en faible quantité d'abord puis très élevée comme en ce moment, ont été observés. Avec quasiment 20 000 pollens sur la semaine sur le capteur, on est en plein pic. Depuis 30 ans, les cyprès sont à la mode. Ils sont apparus partout. Les températures douces toute l'année allongent désormais les périodes de pollinisation. Après les cyprès, ce sera au tour des platanes, puis des graminées. Quelques conseils s'imposent donc : ne pas étendre son linge dehors et prendre une douche en rentrant chez soi.