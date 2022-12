Les Alpes, majestueuses en toute saison

Les Alpes, une chaîne montagneuse longue de 1 200 kilomètres est une terre de loisir pour les touristes. En Isère, dans les Grottes de la Balme, les amateurs y viennent depuis des siècles. Le parcours fait quatre kilomètres de galerie, avec plus ou moins de facilité. Dans une région alpine, on marche un peu, beaucoup, énormément. À près de 1 400 mètres d’altitudes, on s’approche du refuge des Fonts. Dans un cadre idyllique, les randonneurs ont le plaisir de se retrouver autour d’un bon plat de pâtes. Romain et Sarah Gauthier, frère et sœur de la Distillerie des Aravis à la Clusaz (Haute-Savoie), perpétuent la tradition du génépi. Pour cela, ils cueillent eux-mêmes les bourgeons des sapins. Après la distillation de la liqueur, il ne reste plus qu’à trinquer. Plus au sud, près de Bourg-Saint-Maurice (Savoie), les lauziers entrent en action. Ils recouvrent de pierres les toits de la région. "Ça rend hommage à la nature, à notre région et à notre montagne", dit Alain Giachino, artisan lauzier de la Savoie. Chaque année, le massif majestueux des Alpes reçoit plus de 60 millions de visiteurs. TF1 | Reportage J. Chubilleau, F. Der Stépanian, N. Mariel